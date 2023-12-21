شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أوراوا الياباني قبل مواجهة الأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي بنظيره أوراوا ريدز الياباني ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدًا الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في السعودية، ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الثالث بين الأهلي وأوراوا ريدز الياباني على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية .

ما هو مشوار الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 .



خسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2 في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية قبل أن يفوز علي اتحاد جدة السعودي 3-1 في الدور ربع النهائي ، ليضرب موعدًا مع أوراوا ريدز الياباني الذي تلقت شباكه ثلاثية مثيرة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة .

ما هي طريقة لعب أوراوا الياباني قبل مواجهة الأهلي ؟

يلعب ماتشي سمورزا مدرب أوراوا الياباني، بطريقة دفاعية 4-4-2، حيث يتميز الفريق بدفاعه القوي حيث يعد أقل فريق في الدوري الياباني استقبل أهداف، فهو لم يستقبل سوى 27 هدفا فقط هذا العام.

من هم أبرز نجوم الفريق داخل صفوف أوراوا ؟

يعد أتسوكي إيتو هو النجم الأبرز في أوراوا، وتواجد في المنتخب الوطني الياباني بعدما قدم أداءً مميزا مع الفريق.

ما هو تاريخ أوراوا في كأس العالم للأندية ؟تعد نسخة مونديال الأندية 2023، هي الثالثة التي تشهد على مشاركة فريق أوراوا ريدز الياباني بعد تواجده في البطولة نسختي 2007 و2017، وكان أوراوا الياباني قد حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية نسخة 2007، وهو ما سيجعله منافسًا قويًا أمام الأهلي في مباراة الجمعة.



ما هي انجازات أوراوا في الدوري الياباني ؟ ما هي انجازات أوراوا في الدوري الياباني ؟ فاز النادي الذي تأسس عام 1950 بلقب الدوري الياباني 5 مرات آخرها في 2006، وكأس الإمبراطور 8 مرات آخرها في 2021، وكأس السوبر الياباني 5 مرات آخرها العام الماضي 2022.

هل يمتلك أوراوا قاعدة جماهيرية كبيرة في اليابان ؟يتميز فريق أوراوا ريدز بالقاعدة الجماهيرية الأكبر في اليابان، لذا ينتظر المشجعين رؤية فريقهم بشغف كبير حاصدًا الميدالية البرونزية على حساب الأهلي في موقعة الجمعة.