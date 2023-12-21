اخبار الرياضه

رسمياً .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري Nile بسبب كاف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري Nile بسبب كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة  الأهلي والزمالك المحدد  لها  يوم 15 فبراير بعد تحديد الاتحاد الافريقي "الكاف" مواعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال افريقيا في احد يومي  16  أو 17 من نفس الشهر.

 

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء الماضي ، الموافق 19 ديسمبر الجاري، في الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ولكن تم تأجيل المباراة رسميًا، وذلك نظرًا للوصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 .

 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، في إطار استعداداته لمباراة مباراة أوراوا الياباني غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غدا، الجمعة، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

 

ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على مشاهدة ملخص لأداء الفريق الياباني مع لاعبي الأهلي عقب مران اليوم من أجل دراسته جيداً خاصة بعدما قدم أوراوا عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية حالياً بالفوز ليون المكسيكي، بهدف دون رد سجله لاعبه أليكس شالك ، كما ظهر الفريق الياباني بمستوى قوي أمام منشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة رغم فوز العملاق الإنجليزي بثلاثية نظيفة نظراً لفارق الخبرات والإمكانيات الشاسع بين الفريقين.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements