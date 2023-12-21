شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات يوم 2 يناير في الدوري قبل انطلاق معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموافقة على طلب المدير الفني لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، وسوف يتم تحديد المواعيد البديلة و ذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة و المنتخب الوطني والمباريات هي فاركو والأهلي، بيراميدز وسموحة، سيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة.