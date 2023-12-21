شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن إحياء المطرب محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، وتستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.

وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.