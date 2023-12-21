شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، القاهرة في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال ، حيث يخوض فريق نادي بيراميدز السوبر المصري في أبوظبي حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم 25 ديسمبر الجاري. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر. خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي. خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا . خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

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