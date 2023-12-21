التحكيم المصري حديث الصباح والمساء في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر أداء التحكيم المصري قدرته على ادارة مختلف البطولات القارية والدولية خلال السنوات الماضية، وسطر رصيدا متميزا داخل بطولات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها حتى الأن.

ووقع اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، على 7 حكام من مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخ الأميرة السمراء.

7 حكام من مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية

وضمت قائمة الحكام المصريين: أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ومحمود ابوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.

وتعتبر هذه البطولة سابقة تاريخية حيث يعد هذا أكبر عدد مصري من الحكام مشارك في نسخة واحدة من كأس الأمم عبر التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السابقة التاريخبة تأتي بعد عمل شاق ومميز من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كأس الأمم الأفريقية 2021

وشهدت كأس الأمم الإفريقية فى نسخة 2021 تواجد 5 حكام مصريين في البطولة وهم: محمود البنا – أمين عمر – محمود أبو الرجال – أحمد حسام طه – محمود عاشور.

كاف اعلن مشاركة 4 حكام مصريين في تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما نسخة 2023

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 التي اقيمت في الجزائر.

وضمت القائمة تواجد 4 حكام مصريين في القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين، وهم: حكم الساحة محمد عادل والحكم المساعد سمير جمال، كما ضمت محمود عاشور وأحمد الغندور بين حكام الـ "VAR".

وكان الفيفا قد أرسل خطابا يؤكد فيه اعتماد الثلاثي محمود عاشور ومحمد حسن وطارق سامي ضمن القائمة الدولية الجديدة لعام 2023.

منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

ويخوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث جاء بالمجموعة الثانية إلى جوار منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق ثم غانا ثم منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.