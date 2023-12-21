محمد شريف أساسيًا في تشكيل الخليج الرسمي أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد شريف، أمام نظيره الفيحاء علي ستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الخليج الرسمي أمام الفيحاء في الدوري السعودي

تشكيل الخليج السعودي

موعد مباراة الخليج والفيحاء والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج ونظيره الفيحاء مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق جعفر الصليح وعبد الإله العمري.

وتذاع مباراة الخليج والفيحاء على قناة SSC 1المشفرة بتقنية ال HD يعلق على اللقاء المعلق جعفر الصليح.

ترتيب الخليج والفيحاء

يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و4 تعادلات وخسر 8 مباريات.

كما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.