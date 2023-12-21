7 حكام مصريين لإدارة مباريات بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار ٧ حكام من مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وضمت القائمة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ومحمود ابوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.

وتعتبر هذه البطولة سابقة تاريخية حيث يعد هذا أكبر عدد مصري من الحكام مشارك في نسخة واحدة من كأس الأمم عبر التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السابقة التاريخبة تأتي بعد عمل شاق ومميز من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.