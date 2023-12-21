فيليبي ميلو: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فليبي ميلو لاعب فلومينينسي البرازيلي عن المباراة النهائية التى تجمع فريقه بنظيره مانشستر سيتي الانجليزي، بنهائي كأس العالم للأندية التى تقام بالمملكة العربية السعودية.

وأبدى سعادته عن خوضه لنهائي مونديال الأندية مشيرا الى ان اسرته لعبت دورا كبيرا خلال مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر.

واشاد مدافع الفريق البرازيلي في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي بفريق الأهلي الذي لعب أمامه مشيرا الى تشبيه الاحمر بريال مدريد إفريقيا.

ونوه انه يلعب وهوفى سن الـ 40 ولا يعلم متى سيعتزل الساحرة المستديرة نظرا لتشجيع مدربه رفقة الجانب التحفيزي الذى تمنحه أسرته له.

وضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موعدا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نصف نهائي المونديال.