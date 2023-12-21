رسميًا.. تأجيل مباراة القمة والأهلي ضد فاركو في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 2 يناير المقبل 2024، وذلك بناء على طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضحت الرابطة أن مدرب منتخب مصر طلب بتأجيل المباريات لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأكدت الرابطة أنه سيتم تأجيل مباريات فاركو والأهلي وبيراميدز وسموحة وسيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة الأيام القليلة المقبلة.

كما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك بسبب مواجهة الأهلي ضد وشباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16، 17 فبراير من الشهر ذاته.

وتم رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم 2 يناير، وتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 15 فبراير.