"لا نلعب المباراة على تويتر".. مدرب صن داونز يرد على لاعب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي عن تعليق ماييلي لاعب بيراميدز عقب تعادل الفريقان في المباراة الأولى، وأشار إلى أنها إدعاءات غير مقبولة.

ولم يتمكن ماييلي من اللحاق ببعثة نادي بيراميدز في جنوب أفريقيا بسبب رفض إصدار تأشيرة دخوله، وكتب بعد التعادل السلبي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "رفضتم إعطائي تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا لأنك تعتقد أنك ستهزمنا ولكن حصلنا على نقطة مهمة، لنتقابل في القاهرة".

وقال مدرب صن داونز عبر صحيفة "idiskitimes" الجنوب أفريقية: "نحن لا نلعب المباراة على تويتر، المباريات يتم لعبها على أرض الملعب وليس تويتر، أنا قادم من بلد حيث أنت بريء حتى تثبت إدانتك".

واختتم: "نحن ناد يحكمه النزاهة والصدق واللعب النظيف، ونبذل قصارى جهدنا لنكون هذا النوع من الأندية داخل وخارج الملعب".

وخسر بيراميدز من صن داونز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.