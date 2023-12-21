7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 21/12/2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، قائمة بيراميدز لكأس السوبر المصرى فى الإمارات .. ضم الثلاثي المصاب، والأهلى يؤكد جاهزية كوكا لمباراة أوراوا اليابانى فى مونديال الأندية، والكاف يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال. أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال. الأهلى يؤكد جاهزية كوكا لمباراة أوراوا اليابانى فى مونديال الأندية أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لمباراة أوراوا اليابانى غداً فى مونديال الأندية. وقع المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي والعضو المنتدب بروتوكول تعاون مع السيد أحمد الغندقلي العضو المنتدب لشركة أور للتمويل الاستهلاكي - وسيلة، لتمويل عضويات الأندية وطرح خطط وطرق سداد مختلفة أكثر يُسرًا وسهولة للراغبين في الاشتراك.

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