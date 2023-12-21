شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واوراوا اليابانى فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية في بطولة كأس العالم للأندية غداً حينما يواجه فريق اوراوا الياباني بالسعودية.

موعد مباراة الأهلي واوراوا

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من عصر غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وارواو

وتنقل قنوات SC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD مباراة الاهلي واوراوا ببطولة كاس العالم للأندية غداً، حيث حصلت قناة الرياضية السعودية على حقوق بث البطولة العالمية.

وأقيم صباح اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوروا الياباني باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

الأهلي يرتدي الأسود غداً

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوروا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء بعد غد، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يسافر للإمارات السبت

واتفق مسئولو الأهلي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.