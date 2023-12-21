شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يختار 7 حكام من مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار 7 حكام من مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وضمت القائمة ، أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR

وتعتبر هذه البطولة سابقة تاريخية حيث يعد هذا أكبر عدد مصري من الحكام مشارك في نسخة واحدة من كأس الأمم عبر التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السابقة التاريخبة تأتي بعد عمل شاق ومميز من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.