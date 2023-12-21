شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض آخر مران قبل مباراة أوراوا اليابانى لتحديد صاجب البرونزية ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الأخير استعداداً لمباراة أوراوا الياباني المقرر لها الرابعة والنصف من عصر غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وارواو

وتنقل قنوات SC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD مباراة الاهلي واوراوا ببطولة كاس العالم للأندية غداً، حيث حصلت قناة الرياضية السعودية على حقوق بث البطولة العالمية.

وأقيم صباح اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوروا الياباني باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

الأهلي يرتدي الأسود غداً

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوروا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

حدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء بعد غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.