شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن خطته لتجهيز 30 مدرسة و13 ملعبا لممارسة اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن خطته لتجهيز 30 مدرسة في محافظة الغربية بحلقات كرة سلة جديدة وكرات لاستخدامها فى ممارسة اللعبة وكذلك تجديد 13 ملعبل يتم تجهيزها ليستفاد منها أكثر من 15,000 لاعبة ولاعب في منطقة الغربية.

وتعد هذه المبادرة هى الاولى من NBA Africa في مصر، فى إطار جهود الاتحاد للمساهمة في تأسيس بنية تحتية قوية لكرة السلة وتطوير اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه حرص مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد على توجيه الشكر الى NBA Africa علي دعمهم المستمر، حيث أن هذه المبادرة تعني الكثير بالنسبة للمدارس خاصة وانها هي المكان الذي يبدأ فيه النمو المبكر للأطفال ولهذا السبب تم التركيز فى المبادرة على تجديدات الملاعب والتبرع بالأطواق وكرات السلة للمدارس متمنيا ان تصل هذه المبادرة الى مراكز الشباب وأندية كرة السلة وأشار رئيس الاتحاد ان الهدف هو الارتقاء بكرة السلة إلى مستوى جديد في مصر "