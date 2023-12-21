على معلول: نواجه أوراوا لحصد برونزية المونديال لمصالحة جماهير الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي ، أن الفريق سيبذل قصارى جهده في مباراة أوراوا الياباني غداً ، الجمعة، من أجل الفوز عليه وحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

وتابع معلول في تصريحاته صحفية قبل مران الأهلي اليوم بالسعودية: نخوض مواجهة الغد وهدفنا واحد هو الفوز من أجل البرونزية بعد خسارة مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من عصر غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

وواصل النجم التونسي :نرغب في حصد الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير الأهلي ..لقد فعلنا كل شئ أمام بطل البرازيل الأثنين الماضي لكن لم نُسجل وهو ما نحاول علاجه في مباراة الغد بجانب عدم استقبال أهداف.

وأكد أن بطولة العالم للأندية قوية ولا توجد بطولة سهلة ومونديال الأندية يضم أبطال القارات" ، مُشيراً إلى أن مباراة الأهلي غداً أمام بطل اليابان سنخوضها بهدف مصالحة الجماهير بعد ضياع حلم التأهل لنهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وارواو

وتنقل قنوات SC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD مباراة الاهلي واوراوا ببطولة كاس العالم للأندية غداً، حيث حصلت قناة الرياضية السعودية على حقوق بث البطولة العالمية.

وأقيم صباح اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوروا الياباني باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

الأهلي يرتدي الأسود غداً

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوروا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء بعد غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

واتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية، ثم التحرك للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.