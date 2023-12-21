شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: نحتاج للتركيز واستغلال الفرص لحصد "برونزية" مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي إن مواجهة أوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من عصر غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

وأوضح أفشة أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددًا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.

وأكد أفشة، في تصريحات قبل خوض المران الجماعي، إن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.

وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء بعد غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.