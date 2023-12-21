شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى امتحانات الدورة D37 وD38 بالفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اتحاد الكرة الامتحانات العملى والنظرى للدورة التدريبية بالدبلومة الأفريقية D37 وD38 بملاعب المدينة الرياضية بمدينة ديمو الرياضية.

وأشرف على الامتحانات الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين والدكتور أحمد عبد الباقى المحاضر الرئيسى، واشراف ادارى من انسان عاشور إداري دورات المدربين، وسامح سعد مدير فرع ألفيوم صبرى صادق.

وأجريت الاختبارات لعدد 60 دارسًا وتم الغاء امتحان المدرب احمد ابراهيم لتاخيره عن بد الامتحانات العملي، وأشرف جمال محمد علي على عملية التصحيح.

وقال جمال محمد على، فى تصريح له، إنه بعد عودة دبلومات التدريب الأفريقية بعد توقف سبع سنوات وتنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم للرخصة A وعدد 30 رخصة D في خلال سته أشهر، جاءت الاختيارات لتثبت وتؤكد نجاح الرخص التدريبية.

واعتبر المسئول في اتحاد الكرة عن الرخص التدريبية، أن تعيين أحمد الكاس ووائل رياض شيتوس وعادل مصطفى، انتصار وشهادة نجاح للرخص، حيث تغيرت وجه نظر المسئولين في الأندية لتعيين المدربين الذين يجمعون بين الخبرة والعلم.

وأوضح جمال محمد على أنه استمر وترقى وتولى 19 مدربًا من أصل 25 حصلوا على الرخصة التدريبية A، وقال: "بدون مبالغة أنا الأسعد بكل منصب يتولاه أحد أعضاء دبلومة التدريب الأفريقية A بعدما تم هذا الموسم تعيين علي ماهر ومحمد عبد الكريم وأمين عمر النور فى المصرى، ومجدي عبد العاطي في زد، وخالد بيبو مدير كرة بالأهلي، ووليد صلاح الدين مدير قطاع الناشئين".