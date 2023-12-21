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كولر: نحتاج شراسة هجومية أمام أوراوا و إهدار الفرص يتطلب مزيداً من الوقت

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القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن الفريق أمامه فرصة ‏للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني، ‏في المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل الرياضي بجدة.‏

وأضاف كولر في تصريحاته اليوم قبل المران الجماعي للفريق: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد كولر على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون ‏هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة ، وأوضح مارسيل كولر أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت و‏التدريبات المستمرة.‏

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وارواو

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من عصر غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

وتنقل قنوات  SC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD مباراة الاهلي واوراوا ببطولة كاس العالم للأندية غداً، حيث حصلت قناة على حقوق بث البطولة العالمية.

الأهلي يرتدي الأسود غداً
وأقيم صباح اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوروا الياباني باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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