بطولة ألمانيا: كولن ينفصل عن مدربه باومغارت

الرياص - اسماء السيد - برلين: أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم الخميس انفصاله عن المدرب ستيفن باومغارت.

وقال كولن المتعثّر بالنتائج في بيان إن "النادي وباومغارت "يُنهيان تعاونهما".

ويأتي الانفصال بين الطرفين إثر الخسارة الأخيرة أمام أونيون برلين 0 2 ضمن المرحلة السادسة عشرة من الـ"بوندسليغا"، ليبقى الفريق في المركز السابع عشر قبل الأخير بعشر نقاط.

وقال كريستيان كيلر المدير الإداري في كولن "قام ستيفن وفريقه التدريبي بعملٍ ممتاز".

وأضاف "إن القرار المؤلم جاء بعد محادثة مفتوحة، مباشرة ومحترمة"، حيث "شكّك باومغارت بقناعاته الشخصية" بالبقاء في النادي.

من جهته، قال المدرب "النادي فوق كل شيء، وعلى الرغم من أننا عملنا كثيراً في الأسابيع الأخيرة إلا أننا لم نُحقق النتائج المطلوبة".

وأردف "يؤلمني المغادرة لكنني ممتن لوقتي هذا".

وانضم باومغارت (51 عاماً) إلى كولن في صيف 2021، وتأهّل معه إلى "كونفرنس ليغ" في موسمه الأوّل.

ولم يفز كولن سوى في مباراتين من 16 خاضها هذا الموسم مقابل عشر خسارات.

مشكلات غير فنيّة

وواجه النادي مشكلات غير فنيّة أيضاً، إذ تعرّض لغرامة قياسيّة قدرها 595 ألف يورو (نحو 640 ألف دولار) بسبب إشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات على أرض الملعب، أدت إلى تأخير مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ لدقائق عدّة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وهذه أكبر غرامة تُفرض في كرة القدم الألمانية بسبب سوء سلوك المشجعين.

ويمكن للنادي استثمار ثلث الغرامة في الأمن أو تدابير حماية أخرى.

وعَد كولن بأن يقاتل من أجل "تخفيض كبير" للغرامة، وقال مديره كيلر إن الغرامة تُلحق "ضرراً مالياً هائلاً بالنادي".