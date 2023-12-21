رسمياً .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير في الدوري، لأجل غير مسمى.

يأتي ذلك بعد تحديد الاتحاد الافريقي "الكاف" مواعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال افريقيا في احد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر.

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء الماضي ، الموافق 19 ديسمبر الجاري، في الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ولكن تم تأجيل المباراة رسميًا، وذلك نظرًا للوصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 .