معلول : الحظ عاندنا أمام بطل البرازيل .. والأهلي يستهدف البرونزية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق الأحمر لمواجهة أوراوا ‏الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏



وقال معلول في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم الخميس: لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد لاعب الأهلي خلال تصريحاته على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة.‏

كما أكد معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.‏

تصريحات أفشة ..

على صعيد متصل ، أكد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي ، على أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددًا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.

وقال أفشة، في تصريحات اليوم قبل خوض المران الجماعي، إن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.