أفشة: جماهير الأهلي بالسعودية الحافز الأكبر أمام بطل اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة الأحمر غدًا أمام بطل اليابان موضحًا أن مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية والتي تأتي منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في المونديال وقدم مستويات مميزة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.



وأوضح صانع ألعاب الأهلي خلال تصريحاته على هامش الاستعداد للقاء ،أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددًا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.

واختتم أفشة، مشددًا على أن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.

الأهلي يخوض مرانه الأخير ..

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بتوفيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني.

وتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.