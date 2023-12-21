بعثة بيراميدز تغادر القاهرة لخوض السوبر المصري للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز القاهرة، اليوم الخميس، متجهة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر، يوم 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ويخوض بيراميدز مباريات السوبر بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.