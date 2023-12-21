كولر: هدفنا الفوز على اوراوا الياباني والحصول على برونزية مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الجميع لدية رغبة في حصد برونزية كأس العالم للأندية، لذلك المباراة لن تكون سهلة، ضد أوراوا الياباني.

وأضاف كولر في تصريحاته لوسائل الاعلام، مساء الخميس، أن التركيز والإصرار والشراسة أمام مرمى فلومينينسي البرازيلي، عوامل افقتدناها رغم العرض القوي.

وأوضح أن الاهلي كان الاقرب للفوز والتأهل إلي النهائي لولا إهدار الفرص من المهاجمين.

وأشار إلى أنه طالب الجميع بالتركيز الشديد قبل مباراة اوراوا الياباني واتفقنا علي هدف واحد وهو تخطي الكرة مرمي المنافس، وإحراز الأهداف.