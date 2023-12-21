علي معلول: كأس العالم للأندية ليست بطولة سهلة كما يردد البعض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد علي معلول، لاعب فريق الأهلي،على جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ‏الياباني، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال معلول في تصريحاته لوسائل الإعلام، قبل المران الختامي للفريق اليوم الخميس، أنه أمامنا فرصة كبيرة للحصول والتتويج ببرونزية المونديال أمام أوروا الياباني.

وأوضح أن لاعبي الأهلي لم يحالفهم الحظ في الفوز على فلومينيسي البرازيلي والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

أكد معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن الفرق المشاركة أبطال قارات، والمواجهات صعبة، مشددا على أهمية حسم المباراة وتسجيل الأهداف في شباك أوراوا ‏الياباني.

وتقام غدا الجمعة في الرابعة والنصف مساء، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏