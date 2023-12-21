مصدر يكشف لـ"الخليج 365" مخططات كولر للفترة المقبلة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ "الخليج 365" البرنامج الذي استقر عليه مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: "يغادر الأهلي السعودية يوم السبت المقبل إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأبطال، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل والفائز يخوض النهائي يوم الخميس 28 ديسمبر".

وأضاف المصدر: "الأهلي من المفترض أن يلعب مباراة في الدوري يوم 2 ديسمبر لكن مسئولي القلعة الحمراء علموا بأنه سيصدر قرار تأجيلها اليوم لذا يمنح كولر اللاعبين راحة سلبية لمدة تزيد عن الأسبوع".

وتابع:"سيغادر كولر إلى بلاده لقضاء الإجازة وأعياد الكريسماس هناك ويعود للقاهرة ليضع برنامج التدريبات والمباريات الودية لمجموعة اللاعبين غير المنضمين لمنتخبات بلادهم خلال فترة الأجندة الدولية حتى نهاية كأس أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار يناير وفبراير".

واختتم المصدر:"سيحدد كولر حاجته لمعسكر مغلق داخلي أم لا خاصة أن هناك نقص كبير في الصفوف وقد يكتفي بمواجهات ودية في تلك الفترة".

ويواجه الأهلي أوراوا ريدز الياباني، في الرابعة والنصف غدا الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

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