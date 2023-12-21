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إقامة مباراة غزل المحلة والترسانة في كأس مصر دون جمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إقامة مباراة غزل المحلة والترسانة في الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024، دون جمهور.

وتقام مباراة غزل المحلة والترسانة، في الخامسة مساء السبت المقبل، على استاد غزل المحلة.

وتتجه المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، لتحديد الفائز بالمواجهة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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