مصدر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مفاوضات التعاون السعودي مع لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر مقرب من ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لـ"الخليج 365" حقيقة مفاوضات نادي التعاون السعودي مع اللاعب للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر: "لم يحدث تواصل من نادي التعاون السعودي لضم ياسر إبراهيم حتى الآن، وما يتردد عن تقديم عرضاً له بعد ظهوره بشكل جيد في مباريات مونديال الأندية غير صحيح بالمرة".

وأضاف: "ياسر إبراهيم لا يملك أي عروض في الوقت الحالي لسبب واحد وهو أن الأندية تعلم جيداً أن الأهلي لن يبيع اللاعب على الأقل في شهر يناير 2024 ".

واختتم المصدر: "بعض الأندية المحلية سعت في بداية هذا الموسم للتعاقد معه لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولجنة التخطيط وياسر احترم رغبة ناديه في الإبقاء عليه".

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