شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ضيف حلقة برنامج "كابيتانو مصر".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل هانى رمزى لاعب الاهلى و المنتخب الوطنى السابق ضيفا على حلقة اليوم ، الخميس، من برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة اون تايم سبورتس ، ومن المقرر أن يكون رمزى ضيفا للبرنامج فى حلقة غدا الجمعة ايضاً.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.