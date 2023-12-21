شكرا لقرائتكم خبر عن "PSA" تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن التشكيل الجديد لـ مجلس إدارة الرابطة PSA، وهو ما تم تأكيده رسميًا خلال الجمعية العمومية السنوية للاتحاد.

وتم إعادة انتخاب زياد التركي رئيسًا لـ PSA، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2008، بينما استقال داريل سيلبي وكلوديا شورمان لوي ومايك بويرتاس من مناصبهم في مجلس الإدارة، وستنضم شورمان-لوي مجددًا إلى PSA كرئيسة للجولة في يناير 2024.

وجاء مجلس إدارة PSA الجديد كالتالي:

الرئيس: زياد التركي

الرئيس للرجال: الهندي سوراف جوزال

رئيسة المرأة: الانجليزية سارة جين بيري

أعضاء مجلس الإدارة: أحمد بسام، آشلي بيرنهارد، محمد الشوربجي، جون نيميك، أماندا صبحي

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش (PSA) عن عودتها إلى نظام القسمة لحساب التصنيف العالمي للاعبين، بدءًا من 1 يناير 2024.

وفي هذا النظام، سيتم تقسيم نقاط التصنيف المتراكمة من أفضل إنجازات اللاعب في البطولات للحصول على متوسط النقاط، وسيكون متوسط النتيجة هو العامل الذي يحدد مكان اللاعب في تصنيفات PSA العالمية، والتي يتم نشرها كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وهذا يختلف عن نظام تصنيفات PSA الحالي، والذي يأخذ في الاعتبار أفضل 10 نتائج للرجال وأفضل تسع نتائج للبطولات للسيدات، بغض النظر عن عدد البطولات التي يتم لعبها.

وتم إجراء التغيير لمنح اللاعبين ذوي التصنيف الأدنى فرص لعب أكبر عبر بطولات رابطة المحترفين.