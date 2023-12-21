شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة عشرة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دورى المحترفين الاثنين المقبل، وتستكمل يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بعد انتهاء مباريات كأس مصر.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشرة

الاثنين

النصر للتعدين مع حرس الحدود "استاد النصر للتعدين"

الأربعاء

السكة الحديد مع غزل المحلة "استاد السكة الحديد"

طنطا مع مكادى "نادى طنطا"

وادى دجلة مع المصرية للاتصالات "استاد السلام الدولى"

بروكسى مع جمهورية شبين "نادى بروكسى"

بتروجت مع دكرنس "استاد بتروسبورت"

لافيينا مع بترول أسيوط "استاد الأسيوطى سبورت"

الخميس

مصر المقاصة مع القناة "الأسيوطى سبورت"

أبو وقير للأسمدة مع النجوم "نادى أبو قير"

راية مع أسوان "استاد حرس الحدود"

ونجح فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، في استغلال تعثر منافسيه وتوسيع الفارق في صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 29 نقطة، متفوقا على فريق حرس الحدود صاحب المركز الثانى بخمس نقاط كاملة قبل 6 جولات على نهاية الدور الأول.

وواصل فريق بتروجت نتائجه الرائعة بعدما حقق الفوز على النجوم بهدف نظيف سجله أحمد الصعيدى، ليصل إلى الفوز الرابع على التوالي بعدما فاز على كل من النصر للتعدين وبروكسى وأبو قير للأسمدة وأخيرا على النجوم.

واستفاد سيد عيد المدير الفنى للفريق البترولى من تعثر منافسيه هذه الجولة، حيث تعادل حرس الحدود وغزل المحلة ووادى دجلة بجانب هزيمة لافيينا، مما أتاح له الفرصة لتوسيع الفارق لـ4 نقاط كاملة.