شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يشغل قطاع كبير من جمهور النادي الأهلي رغم مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية حالياً بالسعودية.

ويتابع جمهور الأهلي ارتباطات الفريق المقبلة محلياً وأفريقياً وعالمياً ، رغم أن المارد الأحمر سيلعب غداً مباراة قوية أمام فريق أوراوا الياباني لتحديد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خطف الأنظار خلال الساعات الماضية بعد فوز فريق يانج أفريكانز التنزاني على ميدياما الغاني مساء أمس ، الأربعاء ، بثلاثية نظيفة، في منافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا:

1- الاهلي، 5 نقاط.

2- يانج افريكانز التنزاني، 5 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري، 4 نقاط.

4- ميدياما الغاني، 4 نقاط.

موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، موعد جديد لإقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا في أحد يومي 16 أو 17 فبراير القادم .

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء الماضي ، الموافق 19 ديسمبر الجاري، في الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ولكن تم تأجيل المباراة رسميًا، وذلك نظرًا للوصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 .