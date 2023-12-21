شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على زد بهدف استعدادا للمصرى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على زد بهدف نظيف عصر اليوم الخميس، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile المقبلة.

جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن، فى المباراة التى أشرك خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الأخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.