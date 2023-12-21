صافرة نسائية للمرة الأولى تاريخيًا للأهلي .. 10 معلومات عن الأمريكية توري بينسو حكمة لقاء برونزية المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أواراوا الياباني ، في تمام الرابعة والنصف عصر غد الجمعة ، لحساب منافسات كأس العالم للأندية ومواجهة تحديد الترتيب الثالث والميدالية البرونزية.





ومن المقرر أن تدير الأمريكية توري بينسو اللقاء ، وهي المواجهة التاريخية الأولى للأهلي التي تديرها سيدة حكمًا رئيسيًا للساحة.

وفي السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الحكمة الأمريكية ..

- تبلغ من العمر 37 عامًا ، وأبلغت الفيفا رسميًا خلال وقت سابق باعتزالها التحكيم بسبب تعرضها لمضايقات بعد إدارتها لقاء ودي في منافسات الرجال ، قبل أن تتراجع عن القرار.

- بدأت مسيرتها مع التحكيم في منافسات الدوري الأمريكي للسيدات عام 2013 ، ثم ترقت إلى أن وصلت لإدارة مواجهات الرجال في الكرة الأمريكية بداية من عام 2020.

- أصبحت توري بينسو أول امرأة تدير مواجهات في بطولة كأس العالم للأندية ، بعد مشاركاتها في النسخة الحالية.

- لقاء الغد هو الثاني لها في البطولة بعد إدارتها مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للمنافسات.

- أظهرت الحكمة الأمريكية شخصية قوية داخل الملعب خلال إدارتها مواجهات السيدات الدولية ، كذلك في منافسات الدوري الأمريكي للرجال.

- متزوجة من حكم أمريكي يدى كريس بينسو ، ولديها ثلاثة أطفال.

- سبق وأن أدارت مواجهة نهائي كأس العالم للسيدات خلال نسخته الأخيرة العام الجاري بين إنجلترا وإسبانيا ، والتي انتهت بفوز الأخير وتتويجه باللقب.

- وفي تعليقها بشأن واقعة القبلة المثيرة للجدل التي منحها لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني ، للاعبة منتخب بلاده عقب التتويج ، وإصدار الفيفا قرارًا بإيقافه 3 مواسم عن ممارسة النشاط الرياضي عامة ، قالت أنها لم تعلم شيئًا عنها إلا من خلال وسائل الإعلام.

- في تصريحات صحفية أخيرة ، أكدت الحكمة الأمريكية على أن إدارة مباريات الرجال تكون أكثر حدة بحكم طبيعة الرجال ، بينما تكون لقاءات السيدات أخف من حيث الاحتكاكات والسرعات داخل الملعب.

- ترى بينسو أنها ستفتح الباب أمام السيدات الراغبات في الوصول إلى مكانتها يومًا ما وتعتبر مسيرتها مع المستديرة مصدر إلهام لهن.