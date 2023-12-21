طارق حامد.. ضمك يهزم الطائي بثنائية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي ضمك، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري، طارق حامد، الفوز على نظيره الطائي، بهدفين نظيفين، على ملعب ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 18، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

واستطاع ضمك تحقيق الانتصار بهدفين عن طريق كل من فاروق شافعي وعبد القادر بدران ليحصد الفريق النقاط الثلاث.

ولعب ضمك أمام الطائي بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد محاسنة.

خط الدفاع: عبد القادر بدران، فاروق شافعي، ضاري العنزي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبد العزيز الشهراني، أحمد الزين.