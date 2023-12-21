الدوري السعودي .. تشكيل الهلال في مواجهة أبها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل لاعبيه الأساسي في مباراة أبها، التي تقام مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ويخوض الهلال اللقاء محتلاً صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في المركز 16 برصيد 14 نقطة.

ويشهد اللقاء غياب قائد فريق الهلال سلمان الفرج للمباراة الثانية تواليًا بسبب قرار تأديبي .

