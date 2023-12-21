الزهور يكرم صاحب فضية إفريقيا في السباحة وناشئو اللعبة

ياسر رشاد - القاهرة - كرم نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بطل النادي والمنتخب الوطني للسباحة مازن مصطفى عصفور لحصوله على الميدالية الفضية في سباق 5 كم في البطولة الأفريقية للمياه المفتوحة للناشئين التي أقيمت بمورشيوس محققًا انجاز تاريخي للسباحة بالنادي.

وتوج عصفور بهذه الميدالية ضمن مشاركة المنتخب الوطني للسباحة في البطولة الإفريقية للشباب والناشئين والتي اختتمها المنتخب المصري في المركز الأول باجمالي 10 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 5 فضيات وبرونزية.

وأقيم تكريم اللاعبين اليوم الخميس على حمام السباحة الأولمبي بالنادي بمدينة نصر بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي والدكتور أحمد عبد الفتاح مساعد مدير النادي للنشاط الرياضي، وكابتن أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي، حيث تم ايضا تكريم السباحين الحاصلين على النجمة الثالثة والرابعة وعددهم 48 سباحًا بفرع مدينة نصر، بالإضافة لتكريم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني دكتور إياد خليل، والمدربان أحمد فاروق ومعتصم مصطفى.

وقد عبر المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بالطفرة التي تحققها السباحة بنادي الزهور وتطور مستوى اللاعبين على جميع المستويات لتصل إلى الحصول على ميدالية أفريقية لأول مرة في تاريخ السباحة بالنادي.

وأكد الدمرداش على أنه أصر على تكريم البطل مازن عصفور صاحب فضية بطولة إفريقيا مع اللاعبين الناشئين ليكون مثالًا يحتذى به وقدوة ترفع من طموح اللاعبين للانضمام للمنتخب والصعود على منصات التتويج الإفريقية والعالمية والأولمبية.

وكان مازن عصفور نجم سباحة الزهور قد انضم لصفوف المنتخب المصري بعد حصوله على فضية سباق 5 كم ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة لمرحلة 15 سنة التي أقيمت في الإسكندرية لاختيار المنتخب المصري، كما حصل مع فريق نادي الزهور على المركز الأول في البطولة.

ويقود اللاعب في نادي الزهور فنيًا إياد خليل رئيس الجهاز، والمدربان عاطف رضوان، و أحمد سيف.