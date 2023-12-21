شكرا لقرائتكم خبر عن "أوفا" يدعم هجوم إنبى أمام الجونة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني لفريق إنبى خدمات أحمد أمين "أوفا" في مباراة الجونة المقبلة والمقرر لها 25 ديسمبر الجارى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

وغاب أحمد أمين "أوفا" عن صفوف إنبى في مباراة الإسماعيلى الماضية بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارات ليصبح اللاعب جاهزاً لدعم هجوم الفريق البترولى أمام الجونة.

وتنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.