شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يُقسم المحترفين ومزدوجي الجنسية إلى مجموعتين في معسكر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية مرانهم الثاني اليوم خلال المعسكر الخاص المقام حاليا بالقاهرة ، بقيادة وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

وتم تقسيم اللاعبين المتواجدين بالمعسكر وعددهم 40 لاعبا ، إلى مجموعتين كل منها 20 لاعبا حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة اللاعبين وتقييمهم بشكل جيد عن قرب، وأدت المجموعة الأولى من اللاعبين مرانها في العاشرة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة وانتهت بتقسيمة، بينما بدأت المجموعة الثانية مرانها في الثانية عشر ظهرا ولمدة ساعة ونصف الساعة أيضا.

وانطلق أمس معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة ، وخاض اللاعبون المران الأول تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض .

وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر امس والذي يستمر حتي 25 ديسمبر الجاري ، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر .

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.