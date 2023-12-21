بعد اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة.. بيان من الأهلي بشأن السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط.

وأوضح الأهلي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.

وكان أرسل النادي الاهلي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 2023 - 2024.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فاعلياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة.

كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية.

كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.