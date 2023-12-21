الامارات | الإمارات تحتفي بـ 152 رياضياً من أصحاب الإنجازات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توّج سموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بنسخته الـ17، أمس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر الحفل، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من المسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وتوجه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحرص سموّه الدائم على رعاية الحفل وتكريم الفائزين والفائزات، ما يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، لتمكين شباب الوطن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم كافة عبر تقديم الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الريادة والتفوق لدولة الإمارات في مختلف المجالات بما فيها المجال الرياضي.

وهنّأ الاتحادات وأبطال الإمارات المكرمين، مشيداً بإنجازاتهم المتميزة التي أسهمت في وضع رياضة الإمارات في مكانة مرموقة تليق بها من خلال اعتلائهم لمنصات التتويج في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، قائلاً: «نغتنم هذه الفرصة لنجدد الاعتزاز والفخر بأصحاب إنجازات الرياضة الإماراتية عن عام 2022، والذين تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الظفر بجائزة الإنجاز الرياضي، تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات ورفع اسم الإمارات عالياً في كل الاستحقاقات الرياضية المقبلة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة في الدولة».

وذكر في كلمته: «استلهاماً من رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شهدت رياضة الإمارات خلال المرحلة الماضية قفزات نوعية وتطورات مستمرة أسهمت في إرساء دعائم منظومة مؤسسية مرنة ومتكاملة، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق سلسلة مهمة من المبادرات الريادية لتسريع عملية التنمية الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 كأول استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي في الدولة، والتي تتضمن 17 مشروعاً طموحاً لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية، إلى جانب صدور قانون الرياضة ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية».

وأضاف: «الإنجازات المتواصلة التي يحققها شباب الوطن خير شاهد على التطور المستمر الذي تعيشه الرياضة الإماراتية، الناتج عن تضافر الجهود بين الشركاء في قطاع الرياضة بالدولة لدعم المخرجات كافة التي تصبّ في تحقيق الإنجازات الرياضية وتطلعاتنا الوطنية، وسنواصل في هذا الصدد إطلاق العديد من المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، للمضي برياضة الإمارات قُدماً في المستقبل القريب».

كما أكد أن إنجازات الرياضة الإماراتية المحققة خلال عام 2022 تعكس إرادة أبناء وبنات الوطن وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق، معرباً عن سعادته بنجاحات اللاعبين واللاعبات المكرمين التي ترجمت الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس، ما أسهم في رفع تنافسية رياضة الإمارات بشكل ملحوظ على خريطة الرياضة العالمية.

وشمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا في حصد أكثر من 140 ميدالية ملونة على مستويات التنافس الدولي والقاري والإقليمي خلال عام 2022، تنوّعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ليستحقوا المكافآت المالية القيمة التي تم توزيعها على 116 لاعباً ولاعبةً بجانب 12 مدرباً ومدربة و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام.

وقد تصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات خلال عام 2022 برصيد 41 ميدالية عالمية بواقع 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من قيمة المكرمة، ونال اللاعبان محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبا الأرقام القياسية العالمية تكريماً خاصاً، وحصلا على مكافأة مالية استثنائية.

قائمة المكرمين

ضمت قائمة المكرمين اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدرّاجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنغ والجودو والكاراتيه واللجنة البارالمبية الوطنية بجانب ثلاثة حكام، هم عبدالعزيز الحمادي وعبدالعزيز العبيدلي حكام المواي التاي والكيك بوكسينغ، إضافة إلى محمد المهري من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.



. تصدر اتحاد الجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر إنجازاً برصيد 41 ميدالية عالمية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من المكافآت المالية.

. مكافآت مالية قيمة تم توزيعها على 116 لاعباً ولاعبة بجانب 12 مدرباً و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام.

152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا في حصد أكثر من 140 ميدالية ملونة على مختلف مستويات التنافس، خلال عام 2022، تنوّعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.