الهلال يمطر شباك أبها بسباعية نظيفة ويعزز صدارة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أمطر فريق الهلال شباك أبها بسبعة أهداف نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف الهلال جاءت بتوقيع كل من سافيتش بواقع ثلاثة أهداف “هاتريك” وهدف لكل من ميتروفيتش وسالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز.

بهذه النتيجة يعزز الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة ويوسع الفارق إلى 13 نقطة مع النصر “الوصيف” في حين يحتل أبها المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

وبدأ الهلال مباراة أبها بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.