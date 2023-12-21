اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يختتم تدريباته استعدادا لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بنهائي مونديال الأندية(صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

ياسر رشاد - القاهرة - انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مرانه الختامي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بمدينة الملك عبد الله بجدة، وذلك استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي لتحديد الفريق المتوج ببطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية .

وحسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى نهائي البطولة عقب الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية من دون رد ، بينما جاء تأهل الفريق البرازيلي على حساب الأهلي عقب الفوز بثنائية نظيفة.
ومن المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرقمية.

صور.. مانشستر سيتي يختتم تدريباته استعدادا لنهائي المونديال أمام فلومينينسي البرازيلي

d5f15cf936.jpg
b4effbb9d7.jpg
848e5392e4.jpg
2f55358f1c.jpg
7cec318de7.jpg
63cbaee281.jpg

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا