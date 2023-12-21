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تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق تشكيل الفريق لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقرر خوضها اليوم الخميس ضمن مواجهات .


ويحل ريال مدريد ضيفًا على ديبوريتفو ألافيس، في مواجهة بالجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونين، فيران جونزاليس، خوسيلو، تشواميني، سيبايوس، نيكو باز، جونزالو، توبياس.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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