تشيلسي يكشف عن موعد عودة روميو لافيا

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت أنباء صحفية كشفت عنها الصحف الانجليزية، عن تطورات إصابة روميو لافيا لاعب تشيلسي التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بالبريميرليج مع البلوز.

ووفا لما أكده الصحفي فابريزو رومانو، أن روميو لافيا يقترب من المشاركة مع البلوز بعد تعرضه لإصابة طويلة المدى، وأشار إلى أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق اليوم الخميس.

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس كاراباو وانتزع تشيلسي بطاقة التأهل بسيناريو مثير بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 16.

وأحرز الأوكراني ميخايلو مودريك هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 92، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق اللندني بنتيجة 2/4 بعد تألق الحارس دوردي بيتروفيتش الذي تصدى لركلتي ترجيح.

ونجح نيوكاسل يونايتد في حجز بطاقة التأهل بالثواني الأخيرة لينهي مسلسل إقصائه للكبار بعدما أطاح بمانشستر يونايتد وقبله مانشستر سيتي في المراحل السابقة. وبنفس السيناريو تأهل فولهام بعد التعادل مع مضيفه 1/1 ثم التفوق بنتيجة 6/7 بركلات الترجيح.