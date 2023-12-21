بالنتائج .. تعثر الكبار شعار الجولة الرابعة من الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة شهدتها منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية والتي اختتمت أمس الأربعاء ، تعثر أصحاب المركز الأول في المجموعة بعد الجولات الثلاث الأولى.





وفي منافسات المجموعة الأولى، سقط فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 10 نقاط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره مودرن فيوتشر المصري.

أما المجموعة الثانية، تعثر الزمالك صاحب الصدارة بـ 10 نقاط ، بالوقوع في فخ التعادل من دون أهداف مع مضيفه ساجرادا أسبيرانسا الأنجولي على ملعب الأخير,.

وكان الفريق الأبيض قد ضمن تأهله إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

ولحساب منافسات المجموعة الرابعة، سقط أيضًا فريق نهضة بركان المغربي المتصدر مجنوعته برصيد 10 نقاط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره ديابل نوار الكونغولي.

الاستثناء الوحيد ..

وجاء الاستثناء الوحيد لحساب منافسات المجموعة الثالثة، بعد أن حقق فريق الإفريقي التونسي الانتصار بثلاثية دون رد على ريفرز يونايتد، بالإضافة إلى فوز دريمز الغاني بثلاثية لهدفين على أكاديميكا لوبيتو.

ويأتي فريق الإفريقي في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد ذاته الذي يملكه دريمز الغاني.