الهلال يحقق رقمًا تاريخيًا في مواجهة أبها

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رقمًا تاريخيًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال مواجهة أبها.

ويواجه الهلال نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الوقت الحالي.

وحتى الآن يتقدم الزعيم بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره أبها، في بطولة دوري روشن السعودي.

اقرأ أيضًا.. بكاري جاساما.. ابن كاف المدلل الذي أثارت صافرته الجدل

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 25 والتي سجلها الكسندر ميتروفيتش، ليعلن عن تقدم فريقه في الشوط الأول.

وأصبح نادي الهلال هو الأكثر حصولًا على ركلات جزاء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعدد 137 ركلة جزاء حتى الآن.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بالنتيجة الحالية.

بينما يتواجد أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بنتيجته الحالية أمام الهلال في بطولة الدوري.