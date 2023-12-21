قنوات مجانية تذيع مباراة الاهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

يبحث عشاق ومتابعي النادي الاهلي، عن القنوات التي ستنقل مباراة الفريق ضد أوراوا الياباني، في إطار منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في السعودية.

ويبحث النادي الاهلي عن الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد 9 مشاركات في كأس العالم للأندية، حيث يخوض مباراة صعبة ضد أوراوا لحسم المركز الثالث.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد أوراوا في تمام الرابعة والنصف عصر غد الجمعة، لحسم المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

وستقوم عدة قنوات بنقل مباراة الاهلي ضد أوراوا الياباني، عبر شاشتها، والتي سيتم بثها على مختلف الأقمار الصناعية، والتي يمكن استقبالها يسهولة، ومنها..

1- قناة Varzesh HD، تبث على القمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

بتردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

2- قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

– الترميز: 27500